Pakdemirli, Keşan'da meydana gelen orman yangınıyla ilgili incelemelerde bulundu

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeşiköy'deki ormanlık alanda meydana gelen yangının ardından bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanan ormanlık alanda incelemelerde bulundu.

Yangının çıkış zamanı ve söndürme çalışmaları hakkında bilgi veren Pakdemirli şunları kaydetti: "24 Ağustos itibariyle bir çok ilimizde 16 yangınla mücadele etmek zorunda kaldık bu 16 yangının 15 tanesi ya tamamen söndürüldü yada kontrol altında. Bu yangınımız öğle saatlerinde 13.40'ta çıktı, ilk 10 dakika içinde hızlı bir şekilde müdahale etmeye başladık. Geceleri hava araçlarıyla uçuş imkanı olmadığından dolayı geceleri bir miktar daha koordinasyonumuz azalmakla birlikte, meteorolojik şartların da rüzgarın azalması ve nemin artması nedeniyle şartlar daha olumluya döndü. Şu saat itibariyle ekiplerimiz hala mücadele devam ediyor, yangın sadece güney güney kısmında buradan yaklaşık 2700 ile 300 metre arasında uzaklıkta bir kısımda hala yangın devam etmekte ancak buraya 5 koldan müdahale edilmekte, yangın da dolayısıyla hapsedilmiş oldu. Özellikte bitki örtüsünün yoğun olması teknik tabir ile üç kapalı bir orman olması, çam ve meşe ormanlarından oluşması ve sık olmasından dolayı bazı bölgelere işçilerimizi sokmaktan dolayı zorluk çekiyoruz, bu bölgenin bir özelliği var, bir tarafı uçurum. Motorlu testere ile açtığımız yoldan işçilerimiz yangını bitirme yoluna girecektir.



320 PERSONEL İLE YANGINA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı, "Yangına alacakaranlığı da kullanarak hava kararana kadar 5 helikopter ile müdahale edildi. Sadece hava araçları değil, 68 arazöz, 6 itfaiye aracı, 15 iş makinesi ve 320 personel ile yangına müdahale edildi. Yolların olmadığı bölgelerde iş makineleri yol açmaya devam ediyor. Sevinerek söylemek isterim ki şu anda yangın çok kuvvetle kontrol altında önemli bir gelişme olmazsa, sabah saatlerinde soğutmaya başlarız." dedi.



YANGIN, İZMİR YANGININDAN DAHA KÜÇÜK

Yangında zarar gören alan ile şimdilik açıklama yapmak için erken olduğunu belirten Pakdemirli " İzmir'de bu hafta karşılaştığımız yangın çok büyük ona göre göreceli çok daha ufak bir yangınla karşı karşıyayız, ama arkadaşlar tabi ki yangın soğutulduktan ve söndürüldükten sonra gerekli çalışmaları yaparlar, yangının miktarı belli olduktan sonra da gerekli açıklamaları yaparlar." dedi.

Yangınını söndürme çalışmaları halen devam etmekte.