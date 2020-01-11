Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,... - Son Dakika

Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,...

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattındaki arızaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'den KKTC'ye su taşıyan boru hattındaki arızaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli: " Kıbrıs'tan isale hattından su gelmediğine dair verilen bilgi ve araştırmalar neticesinde hatta bir kopukluk olduğu gözlemlendi."

Bakan Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı, sadece bir yerinden çıkma olduğu gözlemlendi."

"Salı akşamı itibariyle de tam anlamıyla bir rapor elimize ulaşmış olacak. İstanbul'dan Deniz Kuvvetlerine ait bir survey gemisi yola çıkmış durumda. Bu survey gemisiyle beraber yarın akşam itibariyle ilgili çalışmalar başlayacak. Salı akşamı itibariyle de nihai neticeyi almış olacağız"

"Nihai netice itibariyle de bu işin ne kadar sürebileceği hakkında bir fikre sahip olacağız. Ben arkadaşlara bir aya kadar bu işi çözmelerine dair talimat verdim"

"Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok. Takribi 8 ila 10 aylık bir su stoğu şu anda Kıbrıs'ta bulunmakta.

Pakdemirli: (Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,...

Bekir Pakdemirli, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu
Hatay'ın 50 yıllık hayali gerçek oldu, Afrin Çayı'ndan gelen su Reyhanlı Barajı'na verildi Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı DİSKİ'den 'Diyarbakır'da suya yüzde 300 zam' iddialarına yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
19:58 "Yeni Nesil Gazetecilik" kursunu başarıyla tamamlayanlar sertifikalarını aldı - Son Dakika
19:56 İsveç'te Çin'e Uygur protestosu - Son Dakika
19:56 Bitirme projesi Siirt'teki öğrencilere yardıma dönüştü - Son Dakika
19:56 AA Foto Muhabiri Dursun Aydemir Paris'teki gösteride yaralandı - Son Dakika
19:51 Tatvan'da öğrencilere "Masal ve Hikaye Anlatıcılığı" eğitimi verildi - Son Dakika
19:38 İran'da Ukrayna uçağını düşüren füzeye ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
18:42 Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 20:00:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakdemirli: "(Kıbrıs isale hattındaki kopukluk) Şu an itibarıyla olayın bir kırılma olmadığı,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]