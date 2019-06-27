Pakdemirli: "Kırmızı et üretimimiz 420 bin tondan yüzde 167 artışla da 1.1 milyon tona çıkmıştır"
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- Salondan detay Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'ndaki Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Kurulu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:30 Kaynak: AA
- Salondan detay
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Konferans Salonu'ndaki Türkiye
Süt Üreticileri Merkez
Birliği Genel Kurulu'na katıldı. (1)
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