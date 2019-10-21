Pakdemirli - Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi Katılımcılar TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşması Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bekir Pakdemirli'nin ödül vermesi Pakdemirli'nin ürünleri dağıtması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kışlık Sebze...
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:48 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi
Katılımcılar
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşması
Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı
Bekir Pakdemirli'nin ödül vermesi
Pakdemirli'nin ürünleri dağıtması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı. (6)
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