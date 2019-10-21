Son Dakika Haberleri: Pakdemirli - Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı
Son Dakika Güncel Pakdemirli - Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı

Pakdemirli - Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi Katılımcılar TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşması Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bekir Pakdemirli'nin ödül vermesi Pakdemirli'nin ürünleri dağıtması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kışlık Sebze...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi

Katılımcılar

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşması

Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı

Bekir Pakdemirli'nin ödül vermesi

Pakdemirli'nin ürünleri dağıtması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı. (6)

Pakdemirli - Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve Çeşit Geliştirme Projesi Lansmanı'na katıldı

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 01:48 Kaynak: AA
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