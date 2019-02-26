Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Kooperatif Ekosistemimiz Biraz Dağınık, Değer Üretmiyorlar.

Pakdemirli: "Kooperatif Ekosistemimiz Biraz Dağınık, Değer Üretmiyorlar.

5 dakika önce

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Pakdemirli:
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:11 Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Bekir Pakdemirli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Tanzim Satışta Bakliyat Fiyatları Belli Oldu Temel Karamollaoğlu, Parti Kuracağı Konuşulan Gül ve Davutoğlu'na Çağrı Yaptı

Bakan Murat Kurum Açıkladı! Hem Vatandaşa Hem Memura Ucuz Konut Müjdesi Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:16:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Kooperatif Ekosistemimiz Biraz Dağınık, Değer Üretmiyorlar.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]