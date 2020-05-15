Pakdemirli: "(Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları) İlerideki aşı çalışmalarına örnek olacak" - Son Dakika
Son Dakika›Güncel›Pakdemirli: '(Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları) İlerideki aşı çalışmalarına örnek olacak' - Son Dakika
Pakdemirli: "(Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları) İlerideki aşı çalışmalarına örnek olacak"
11 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Kovid-19 aşısı çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde Kovid-19 aşısı çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. (2)
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15.05.2020 12:49:43. #1.13#
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