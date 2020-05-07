Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen il tarım müdürleri koordinasyon toplantısına katıldı. (2)

Pakdemirli: "Dünyada, ülkemizde büyük bir salgınla mücadele ediyoruz"

Pakdemirli: "Gıda arz güvenliği bir milli güvenlik meselesidir. ve ancak kendi kendine yeten, başkalarına da yetişebilen ülkeler güçlü ülke konumundadır. Biz de bakanlık olarak bu süreçte ne üreticimizi ne de tüketicimizi mağdur etmemek adına başından beri çok sağlam tedbirlerle bizzat sahada olduk"