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Pakdemirli: "Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık"
6 saat önce
Salonun iç/genel planı -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantıdaki konuşması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:01 Kaynak: AA
-Salonun iç/genel planı
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantıdaki konuşması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu. (1)
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