Pakdemirli: "Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık' - Son Dakika

Pakdemirli: "Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık"

6 saat önce

Salonun iç/genel planı -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantıdaki konuşması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu.

-Salonun iç/genel planı

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin toplantıdaki konuşması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3.Tarım ve Orman Şurası Işığında Küçükbaş Hayvancılığı Güçlendirme Eylem Planı Toplantısı'nda konuştu. (1)

Pakdemirli: Küçükbaş hayvan varlığımızı 50 milyon başa çıkardık

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:01 Kaynak: AA
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