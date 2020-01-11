Pakdemirli: "Küçükbaşlar, ormanın dostudur. Ormanlara da yangınlara da faydası vardır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Küçükbaşlar, ormanın dostudur. Ormanlara da yangınlara da faydası vardır' - Son Dakika

Pakdemirli: "Küçükbaşlar, ormanın dostudur. Ormanlara da yangınlara da faydası vardır"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin programına katıldı. (3)

"Bu ülkede bu işin öncülüğünü bugün adı çok fiyakalı olan bir vakfımız yaptı. Dedi ki 'Küçükbaş ormanlara zarar verir. Bu küçükbaşların hepsini keselim'. Ormanlar küçükbaşlarla büyümek zorunda"

"Küçükbaşlar ormanın dostudur. Tabii ki aralanmış yerlere, yeni fidanların bulunduğu yerlere otlatmamak kaydıyla ormanlara da faydası vardır, yangınlara da faydası vardır"

"Küçükbaş hayvanlarımızda ıslahat sistematiği oluşturulacak. Gelecek nesillerin ana-babalarının seçimi bilimsel parametrelerle yapılarak sürülerimizin ihtiyacı olan pedigrili damızlıklarımızın

yetiştirilmesini de sağlayacağız. Islah programı kapsamında soy kütüğü kaydı tutulan koyun-keçi başına 100 lira, soy kütüğünden doğan damızlık koç tekeleri kullanan yetiştiricilerimize de koç teke başına 500 lira destekleme yapacağız"

"Birlik üyesi göçerlerimize tuvalet banyo ve mutfak donanımlarına sahip 5 adet konteyner, elektrik ihtiyacını karşılayacak 750 adet güneş enerjisi sistemi ve 100 adet kırkım makinesi dağıtımını yaptık"

Pakdemirli: Küçükbaşlar, ormanın dostudur. Ormanlara da yangınlara da faydası vardır

Bekir Pakdemirli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:49 Kaynak: AA
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