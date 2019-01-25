Pakdemirli, Kumluca'da Hortumdan Zarar Gören Bölgeleri İnceledi
1 saat önce
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin vatandaşlarla tokalaşması Zarar gören seralardan görüntüler Pakdemirli'nin vatandaşlarla konuşması Pakdemirli'nin Kumluca'da stadyumda incelemeleri ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'da hortumdan zarar gören tarım alanları...
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin vatandaşlarla tokalaşması
Zarar gören seralardan görüntüler
Pakdemirli'nin vatandaşlarla konuşması
Pakdemirli'nin Kumluca'da stadyumda incelemeleri ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'da hortumdan zarar gören tarım alanları ile stadyumda incelemelerde bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:23 Kaynak: AA
Antalya'da Hortum Dehşeti! 13 Yaşındaki Bir Çocuk Hayatını Kaybetti
Hortumda Kaybolan Buse'yi Aramaya Çalışan Vatandaş da Sel Sularına Kapıldı! Dehşet Anları Kamerada
OIumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Pazarda Fiyatlar 3'e Katlandı
Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama