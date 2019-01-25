Son Dakika Haberleri: Pakdemirli, Kumluca'da Hortumdan Zarar Gören Bölgeleri İnceledi

Pakdemirli, Kumluca'da Hortumdan Zarar Gören Bölgeleri İnceledi

1 saat önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin vatandaşlarla tokalaşması Zarar gören seralardan görüntüler Pakdemirli'nin vatandaşlarla konuşması Pakdemirli'nin Kumluca'da stadyumda incelemeleri ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'da hortumdan zarar gören tarım alanları...

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin vatandaşlarla tokalaşması
Zarar gören seralardan görüntüler
Pakdemirli'nin vatandaşlarla konuşması
Pakdemirli'nin Kumluca'da stadyumda incelemeleri ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'da hortumdan zarar gören tarım alanları ile stadyumda incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:23 Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Kumluca, Güncel
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