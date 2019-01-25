Pakdemirli, Kumluca'da Hortumdan Zarar Gören Bölgeleri İnceledi

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin vatandaşlarla tokalaşması Zarar gören seralardan görüntüler Pakdemirli'nin vatandaşlarla konuşması Pakdemirli'nin Kumluca'da stadyumda incelemeleri ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'da hortumdan zarar gören tarım alanları...

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin vatandaşlarla tokalaşması

Zarar gören seralardan görüntüler

Pakdemirli'nin vatandaşlarla konuşması

Pakdemirli'nin Kumluca'da stadyumda incelemeleri ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kumluca'da hortumdan zarar gören tarım alanları ile stadyumda incelemelerde bulundu.

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