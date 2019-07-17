Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Küresel gelişimin bizzat öncüsü olan ülke olmak hedefiyle araştırmaya ve geliştirmeye...
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Pakdemirli: "Küresel gelişimin bizzat öncüsü olan ülke olmak hedefiyle araştırmaya ve geliştirmeye...

1 saat önce

III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısında konuştu.

III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısında konuştu. (3)
Pakdemirli: Küresel gelişimin bizzat öncüsü olan ülke olmak hedefiyle araştırmaya ve geliştirmeye...
Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:02 Kaynak: AA
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