Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Açılış törenine katılanlar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçecek olan Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pakdemirli: 'Küreselleşme ile birlikte gıdanın dünyada dolaşım hızı, ticaretteki payı ve çeşitliliği de giderek arttı' - Son Dakika