Pakdemirli: "Küreselleşme ile birlikte gıdanın dünyada dolaşım hızı, ticaretteki payı ve çeşitliliği de giderek arttı" - Son Dakika

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Açılış törenine katılanlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçecek olan Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin açılışında konuştu. (1)