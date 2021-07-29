Pakdemirli: "Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor."

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Kepezbeleni boşaltırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor."