Pakdemirli: "Mersin'in denizlerin zenginliğinden ve bereketinden daha fazla pay almasını bekliyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Mersin'in denizlerin zenginliğinden ve bereketinden daha fazla pay almasını bekliyorum' - Son Dakika

Pakdemirli: "Mersin'in denizlerin zenginliğinden ve bereketinden daha fazla pay almasını bekliyorum"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. "Orman Buluşmaları" programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. "Orman Buluşmaları" programına katıldı.

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Pakdemirli: Mersin'in denizlerin zenginliğinden ve bereketinden daha fazla pay almasını bekliyorum

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:38 Kaynak: AA
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