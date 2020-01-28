Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Yeni Başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programı'nın açılışına katıldı. (2)

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