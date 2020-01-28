Pakdemirli: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü en güvenilir kurumların başında gelmektedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü en güvenilir kurumların başında gelmektedir' - Son Dakika

Pakdemirli: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü en güvenilir kurumların başında gelmektedir"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Yeni Başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programı'nın açılışına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne Yeni Başlayacak Sözleşmeli Personel Eğitim Programı'nın açılışına katıldı. (4)

Pakdemirli: Meteoroloji Genel Müdürlüğü en güvenilir kurumların başında gelmektedir

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:36 Kaynak: AA
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