Bakan Pakdemirli, "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık olarak ordunun manevra kabiliyetini yükseltmek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm operasyonlarına terzi işi hizmet verdiklerini belirterek, "Yani askerimize, ani değişen meteorolojik verilerden noktasal bilgilere kadar her türlü veriyi anlık aktarıyoruz." dedi.

Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde (MGM) gerçekleştirilen "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliğinde yaptığı konuşmada, 1961'den beri kutlanan günün bu yılki ana temasının "okyanus, iklimimiz ve hava durumu" olduğunu bildirdi.

Meteoroloji ve hava konusunun dünyada ve Türkiye'de gündemin ilk sıralarında yer aldığına işaret eden Pakdemirli, 2020'nin, sıcaklık rekorlarının yaşandığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini ve gelecek yıllarda da sıcaklık artışında yeni rekorlar beklendiğini aktardı.

Pakdemirli, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin afetleri ve daha önce alışık olunmayan hava olaylarını beraberinde getirdiğine belirterek, "Daha dün Ankara'da meteorolojik bir olay yaşadık. TBMM bahçesine bir ağaca yıldırım düştü. Allah'a şükür, yaptığımız uyarılar sayesinde can kaybı olmadı. Bu nedenle 'meteoroloji candır, hayat kurtarır' diyorum. Her meteorolojik veri binlerce canı korur ve kurtarır. Nasıl evden her sabah çıkarken, kapımızı kilitleyip, anahtarımızı alıp cebimize koyup evimizi koruyorsak, aynı şekilde her gün evden çıkarken cep telefonumuzu açıp meteoroloji uygulamasına girip verilere baktığımızda günümüzün de bir anlamda güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Ülkemiz iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek olan Akdeniz Havzası'nda yer alıyor. Dolayısıyla meteorolojik karakterli doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak, bu afetlerin zararlarının azaltılmasında ve toplumun afetlere karşı direncinin artırılmasında büyük rol oynayacaktır." diye konuştu.

Meteoroloji alanında son 19 yılda yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Pakdemirli, "2002'de sadece 81 ilimizin günlük ve 3 günlük hava tahmini yapılırken, bugün 81 ilimizin saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık, aylık ve mevsimlik tahminleri ile 972 ilçemizin günlük ve 5 günlük ayrıntılı hava tahminlerini yayınlıyoruz. 31 adet olan otomatik meteoroloji gözlem sistemi sayısını 2 bin 47'ye yükselttik. Sadece 1 olan meteoroloji radar sayımızı 18'e, otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayımızı da 1711'e çıkardık. Ben de bir pilot ve kaptan olarak meteorolojinin havacılık ve denizcilik sektöründeki önemini çok iyi biliyorum. Havalimanlarına kurulan meteoroloji gözlem istasyonu sayısını 74'e yükselttik." ifadelerini kullandı.

"Meteorolojik destek silahlı kuvvetler için önem taşıyor"

Bakan Pakdemirli, meteorolojik destek ve hizmetlerin, silahlı kuvvetlerin her aşamadaki faaliyet ve planlamaları için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Meteorolojik verilerin milli savunma için hem savaşta hem de barışta önem taşıdığını vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bir muharebeyi kazanmak için 3 kritik unsur vardır: Düşmanı iyi tanımak, araziyi iyi tanımak, hava koşulları hakkında bilgi sahibi olmak. Biz de bakanlık olarak ordumuzun manevra kabiliyetini yükseltmek için Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm operasyonlarına terzi işi hizmet veriyoruz. Yani askerimize, ani değişen meteorolojik verilerden noktasal bilgilere kadar her türlü veriyi anlık aktarıyoruz. Bu veriler sayesinde Mehmetçiklerimizin, polisimizin, jandarmamızın hava ve iklim şartlarından daha az etkilenmesini sağlıyor, bir anlamda meteorolojik güvenliğini de garanti altına alıyoruz. MGM güvenlik güçlerimize çığ haritaları, gözlemler, hava tahmin raporları, sayısal hava tahmin modelleri, uydu ve radar verileri, yıldırım tespit ve takip sistemi gibi birçok ürün ve hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetlerin bir kısmı uzaktan erişim, bir kısmı ise askeri ve sivil meydanlar, karargah ve birlikler ile tatbikatlarda görevlendirilen bakanlık personeli tarafından sağlanmakta. MGM, kurulduğu 1937 yılından bugüne kadar sunduğu meteorolojik hizmet ve ürünler ile ülke savunmasına destek olmaktadır, bundan sonra da destek olmaya devam edecektir."

"Kuraklık Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi'ni hazırlayacağız"

Pakdemirli, Türkiye'de ilk defa bir kamu kurumu olan MGM bünyesinde Yapay Zeka ve Bilgi Güvenliği Şube Müdürlüğünü kurduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023 hedeflerimiz doğrultusunda iklim projeksiyonları ve iklim indisleri hazırlayarak, tarım ve gıda güvenliği, enerji, sağlık, su yönetimi ve turizm başta olmak üzere kamu kurumları ve bütün sektörlerin kullanımına sunacağız. Bu kapsamda meteorolojik gözlem uyduları üzerinde yoğun çalışmalarımız var. Kendi meteoroloji uydumuzu yapmak ve uzaya göndermenin planını şimdiden oluşturuyoruz. Hatta uzayda meteoroloji istasyonu kurmak gibi fikirlerimizi geliştiriyor ve vizyonumuzu da şimdiden ortaya koyuyoruz. Tarımsal üretimde iklime bağlı verim kayıplarını en aza indirmek için, Kuraklık Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi'ni hazırlayacağız. Kum ve toz fırtınaları oluşmadan önce tahmin edilerek, yetkililerin önlem almaları ve halk sağlığı başta olmak üzere, bu olayların olumsuz etkileriyle mücadele etmek için Batı Asya Toz Tahmin, Uyarı ve Değerlendirme Merkezi'ni kuracağız. Türkiye'de ilk defa, İzmir'de başlattığımız Polen Gözlem, Tahmin ve Uyarıları Projesi'ni, başta Ankara olmak üzere tüm yurtta yaygınlaştıracağız."

Şu anda 7 gün olan hava tahmin periyodunu da 15 güne çıkartacaklarını aktaran Pakdemirli, "68 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu ve Artvin-Rize Havalimanı'na havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyon kurulumu yapacağız. Gözlem sistemleri ve sayısal hava tahmin modellerini kullanarak kısa vadeli hava tahmin sistemi kuracağız. Hava tahmin model çalışmalarında diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde, yapay zeka algoritmalarının kullanılmasını ve bu konuda ülkemizin daha aktif bir rol almasını sağlayacağız." dedi.

Konuşmaların ardından günün anısına, Pakdemirli'ye, törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Dünya Meteoroloji Örgütü Başkan Yardımcısı Albert Martis'e plaket verildi.

Pakdemirli ve Soylu, törenin ardından yenilenen ve meteorolojik aletlerin sergilendiği Meteoroloji Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bakanlar, tören öncesinde ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tarihi binasında yer alan Atatürk Odası'nı da ziyaret etti.