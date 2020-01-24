Pakdemirli: "Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Pakdemirli: 'Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına... - Son Dakika Ekonomi

Pakdemirli: "Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına...

6 saat önce

Pakdemirli: "Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz"

Pakdemirli:

Pakdemirli: "Milletimizle beraber diktiğimiz 11 milyon fidanın tutma oranı yüzde 95. Kasım ayına kadar da 82 milyon fidanı vatandaşlarımızla dikeceğiz"

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:46 Kaynak: AA
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