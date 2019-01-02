Pakdemirli: Okul Kantinlerindeki Gıdalara Bugünden İtibaren "Okul Gıdası" Logosu Konulacak.
1 saat önce
Pakdemirli: Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacak.
Pakdemirli: Okul kantinlerindeki gıdalara bugünden itibaren "Okul Gıdası" logosu konulacak. Gelecek öğretim yılından itibaren logosuz ürün satılmayacak
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:29 Kaynak: AA
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