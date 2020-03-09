Son Dakika › Güncel › Pakdemirli: 'Önümüzdeki hafta yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız' - Son Dakika
Pakdemirli: "Önümüzdeki hafta yine tağşişle ilgili bir listeyi açıklayacağız"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:33 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. (3)
Son Dakika Teklif Meclis'e sunuldu, gıdada hile yapanlar için yeni cezalar geliyor FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 18 terörist öldürüldü