Son Dakika Haberleri: Pakdemirli, orman yangınına yapılan müdahaleyi helikopterle havadan denetledi
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Pakdemirli, orman yangınına yapılan müdahaleyi helikopterle havadan denetledi

55 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.
Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına günün ağarmasıyla birlikte helikopterlerle yeniden müdahale edilmeye başlandı.
Bakan Pakdemirli yangını kontrol altına alma çalışmalarını havadan denetlemek için helikoptere bindi.
Yangın bölgesini havadan helikopterle denetleyen Pakdemirli'nin daha sonra basın açıklaması yapacağı öğrenildi.
Bekir Pakdemirli, Karabağlar, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:57 Kaynak: AA
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