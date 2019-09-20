Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "(Orman yangınları) Önce bu milletvekili çıksın PKK'yı bir lanetlesin"
Son Dakika Güncel Haber

Pakdemirli: "(Orman yangınları) Önce bu milletvekili çıksın PKK'yı bir lanetlesin"

10 dakika önce

-Tarım Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ Bergama'da konuşuyor İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesi Haluk Elbe Toplantı Salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında konuştu.

-Tarım Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ Bergama'da konuşuyor İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesi Haluk Elbe Toplantı Salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında konuştu. (4)

Pakdemirli: (Orman yangınları) Önce bu milletvekili çıksın PKK'yı bir lanetlesin

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak
Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek ABD'de Müslüman yolcu, 'tuvalette sifonu iki kez çekti', uçuş iptal edildi Mahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 13:33:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "(Orman yangınları) Önce bu milletvekili çıksın PKK'yı bir lanetlesin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]