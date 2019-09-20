Pakdemirli: "(Orman yangınları) Önce bu milletvekili çıksın PKK'yı bir lanetlesin"

-Tarım Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ Bergama'da konuşuyor İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesi Haluk Elbe Toplantı Salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında konuştu. (4)