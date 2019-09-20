Pakdemirli: "(Orman yangınları) Önce bu milletvekili çıksın PKK'yı bir lanetlesin"
10 dakika önce
-Tarım Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ Bergama'da konuşuyor İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesi Haluk Elbe Toplantı Salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:23 Kaynak: AA
-Tarım Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ Bergama'da konuşuyor İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bergama ilçesi Haluk Elbe Toplantı Salonunda düzenlenen Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısında konuştu. (4)
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