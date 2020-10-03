Pakdemirli: "Reyhanlı Barajı'mız, Hatay ve ülkemiz için hayati önem taşıyan bir projedir" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Çiftçilerin video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşması HATAY - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle Reyhanlı Barajı, Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ve Hatay İçme Suyu Arıtma Tesisi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Reyhanlı Barajı'mız, Hatay ve ülkemiz için hayati önem taşıyan bir projedir. 9,3 kilometre ile ülkemizin en uzun gövde uzunluğuna sahip barajı olan Reyhanlı Barajı, sulama ve taşkın koruma maksadıyla inşa edilmiştir."

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bir damla suyumuzun dahi boşa akmaması ve su kaynaklarımızın değerlendirilmesi adına son 18 yılda 585 baraj inşa ederek, suyun gücünü milletle buluşturduk. Bu oran, Cumhuriyet'in ilk 70 yılında yapılan baraj sayısının tam 2 katıdır."

arım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Reyhanlı Barajı'mız, Hatay ve ülkemiz için hayati önem taşıyan bir projedir. 9,3 kilometre ile ülkemizin en uzun gövde uzunluğuna sahip barajı olan Reyhanlı Barajı, sulama ve taşkın koruma maksadıyla inşa edilmiştir."