- Pakdemirli: " Rusya'yla 50 bin tonluk domates kotamızı 100 bin tona çıkardık"

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Uzman Doktordan Sağlık Bakanlığı İçin Çarpıcı Tespit: Amblemindeki Yılan Figürü Tıp Sembolü Değil

Babasını Daha Önce 6 Kez Bıçaklayan Cani, Bu Sefer 3 Yerinden Bıçakladı