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Pakdemirli: "Salgın nedeniyle gıda arz güvenliğimizle ilgili bir sıkıntı yok"
11 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" programında Erzurumlu çiftçilerle görüştü.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" programında Erzurumlu çiftçilerle görüştü. (1)
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 01:56 Kaynak: AA
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