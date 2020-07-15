Pakdemirli, şehit düşen orman memurlarının törenine katıldı - Son Dakika

Pakdemirli, şehit düşen orman memurlarının törenine katıldı

Pakdemirli, şehit düşen orman memurlarının törenine katıldıİZMİR Tire ilçesinde orman yangınına müdahaleye giden arazözün kaza yapması sonucu şehit olan iki orman muhafaza memuru için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı.

Pakdemirli, şehit düşen orman memurlarının törenine katıldı

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İZMİR Tire ilçesinde orman yangınına müdahaleye giden arazözün kaza yapması sonucu şehit olan iki orman muhafaza memuru için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli katıldı. Pakdemirli, şehitlere rahmet dileyerek, 'Onların aileleri artık bizlere emanet" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Tire'de ki orman yangınına müdahaleye giden arazözün kaza yapması sonucu şehit olan orman  muhafaza memuru Nurullah Akbaş (40) ve Ali Yılmaz (50) için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan Pakdemirli, "Her kim ki bu vatan için göğsüne kurşun sıksın, her kim bu vatan için hizmet etsin. Onlar bizim için mukaddestir. Dün bu iki kardeşimiz, görevlerinde rızıklarını aramaya giderken, bir kazayla karşılaştı. Böyle bir kazanın geleceğini bilselerdi daha dikkatli giderlerdi çünkü geride kalan aileleri var. İkisinin de nadide aileleri var. O aileler artık bize emanet. Allah mekanlarını cennet eylesin. Biz ailelerle ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Eşleri bize emanet, anneleri babaları bize emanet. Artık anne ve babalarının çok geniş bir ailesi var. Bizler de onların evladıyız" dedi.

'VÜCUTLARINI SİPER ETTİLER'

Orman teşkilatının öneminden bahseden Bakan Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"114 orman şehidimiz var. Zaman zaman orman teşkilatımız haksız eleştirilere maruz kaldı. Halbuki ordumuzdan, polisimizden sonra en çok şehit veren kuruluşumuz orman teşkilatımız. Ordumuz, polisimiz düşmana teröristlere karşı savaşıyorsa bu arkadaşlarımızda ülkemizin yeşil kalması için daha yeşil olması için bir ağacın daha az yanması için vücutlarını siper ettiler. Maalesef çok acı kayıplarımız oldu. Ülkemizin daha yeşil olması için cansiperhane, vücutlarını ateşlere atmaktan çekinmeyen bu kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum."

BAKAN PAKDEMİRLİ TABUTU TAŞIDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, şehit olan memurlara rahmet, ailelerine başsağlığı diledi. Düzenlenen törene, şehit memurların aileleri de katıldı.

Aileler, gözyaşlarını tutamayıp, ağıtlar yaktı. Törenin ardından şehit ormancıların Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Bakan Pakdemirli de şehit ormancıların tabutlarını taşıdı. Şehit Ali Yılmaz'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Torbalı'nın kırsal Türkmenköy mahallesi, şehit Nurullah Akbaş'ın cenazesi ise ikindi namazının ardından Kemalpaşa ilçesindeki Merkez Camii'nden kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.


İzmir, Tire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pakdemirli, şehit düşen orman memurlarının törenine katıldı - Son Dakika
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