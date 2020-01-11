Pakdemirli: "(Sel ve su taşkınlarında zarar gören tarım alanları) Ekiplerimizle günlerdir sahadayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '(Sel ve su taşkınlarında zarar gören tarım alanları) Ekiplerimizle günlerdir sahadayız' - Son Dakika

Pakdemirli: "(Sel ve su taşkınlarında zarar gören tarım alanları) Ekiplerimizle günlerdir sahadayız"

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin programına katıldı. (1)

"(Sel ve su taşkınlarında zarar gören tarım alanları) Bakan yardımcımızın koordinasyonunda ekiplerimizle günlerdir sahadayız. İnşallah yaraları hep birlikte beraber saracağız"

"Taşkını baskıladık. Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık. İnşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararın karşılanması için de bu devlet bu millet bugüne kadar gerekeni yapmıştır. Bundan sonra da gerekeni yapacaktır"

"Devlet daima çiftçisinin yanındadır. Bakanlığımız daima çiftçisinin yanındadır. Bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız"

Pakdemirli: (Sel ve su taşkınlarında zarar gören tarım alanları) Ekiplerimizle günlerdir sahadayız

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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