Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin programına katıldı. (1)

"(Sel ve su taşkınlarında zarar gören tarım alanları) Bakan yardımcımızın koordinasyonunda ekiplerimizle günlerdir sahadayız. İnşallah yaraları hep birlikte beraber saracağız"

"Taşkını baskıladık. Hasar ve zarar tespit çalışmalarımıza zaten başlamıştık. İnşallah bir an önce tamamlayacağız. İnşallah zararın karşılanması için de bu devlet bu millet bugüne kadar gerekeni yapmıştır. Bundan sonra da gerekeni yapacaktır"

"Devlet daima çiftçisinin yanındadır. Bakanlığımız daima çiftçisinin yanındadır. Bundan sonrası için de gerekli tedbirleri alacağız"