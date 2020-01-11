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Pakdemirli: "Son 17 yılda bitkisel üretimde değer yaklaşık 6 misline çıktı"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. "Orman Buluşmaları" programına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:05 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli. "Orman Buluşmaları" programına katıldı.
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