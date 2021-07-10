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PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK - Son Dakika

PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK

10.07.2021 14:57

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uluslararası endekslerin Türkiye'yi artık gelişmiş olarak tanıdığını belirterek, "Gerçekten son 20 yılda çok farklı bir yere geldik" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uluslararası endekslerin Türkiye'yi artık gelişmiş olarak tanıdığını belirterek, "Gerçekten son 20 yılda çok farklı bir yere geldik" dedi.

Tekirdağ'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Valilik, AK Parti ve MHP teşkilatlarını ziyaret etti. Partisinin il başkanlığında konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin bir taraftan zor bir coğrafyada olduğunu, bir taraftan da kimsenin elde edemeyeceği zenginlikleri içerdiğini belirtti. Türkiye'nin 7 iklimi, 4 mevsimi bir arada yaşayan, tarımıyla, ticaretiyle, sanayisiyle, gelişmişlik endeksiyle gelişmiş bir ülke olmaya aday olduğunu anlatan Pakdemirli, "Zaten uluslararası endeksler Türkiye'yi artık gelişmiş olarak tanımlıyor. Gerçekten son 20 yılda çok farklı bir yere geldik. Tüm partiler hizmet için var, tüm partiler hizmet için olduklarını iddia ederler ama ben şunu söyleyeyim, sizler doğru yerdesiniz. Sebebi şu, Recep Tayyip Erdoğan'ın mesai arkadaşlarısınız" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, yalanın ipine sarılanlarla, hizmet siyaseti yapanları bugüne kadar milletin çok iyi bir şekilde ayırabildiğini söyleyerek, "Ama bizim bugün itibarıyla içinde bulunduğumuz durumu millete anlatmamız lazım. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu çerçeveyi genel bir şekilde vatandaşa kapı kapı dolaşıp anlatmamız lazım. Elbette sıkıntılarımız var. Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Akdeniz'e indiğiniz zaman yangın var. Yukarı Karadeniz'e çıktığınız zaman yangın var. Ege Denizi'nden çıktığınızda başka bir şey var. Yani zor bir coğrafya olduğumuzu kabul etmek lazım. Ama şundan da hepimiz emin olmalıyız. Türkiye 21'inci yüzyılda bölgenin ve dünyanın refahından daha fazla pay almaya aday bir ülke" dedi.

'BİRİLERİ YAPAR, BİRİLERİ ELEŞTİRİR'

Günlük karmaşanın içerisinde birçok şeyin unutulduğunu belirten Pakdemirli, "Hizmet siyasetinden, otoyollardan, köprülerden, dünyanın en büyük havalimanından, bugün çok da konuşulan Kanal İstanbul'dan bahsedecek olursak, gerçekten birileri yapar, birileri eleştirir. Bakın Trakya'yı Anadolu'ya bağlayan 3 köprü var. Her bir köprüye de muhalefet, başta CHP olmak üzere hepsi karşı çıkmışlar ve karşı çıkmaya devam etmişler. Bugün aynı şeyi Kanal İstanbul ile ilgili de yaşıyoruz. Ama Türkiye artık dünyanın en iyi projelerini yapmaya ve bunları bitirmeye aday ve muktedir bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

'İDDİALI BİR ÜLKEYİZ'

Türkiye'nin her alanda iddialı bir ülke olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, "Biz her alanda futbolundan siyasetine, tarımından ticaretine, sanayisinden teknolojisine İHA'sına, SİHA'sına, tankına, helikopterine, uçağına kadar diyoruz ki artık iddialı bir ülkeyiz. Türkiye artık bölgesinde güçlü bir ülke. Bölgesinde olan olaylara kayıtsız kalmaz. Olaylarla ilgili de müdahalesi olur. Zaten bütün mücadele bu. Bu son mücadeleyi de hep birlikte inşallah geçiyor olacağız. Ama sadece şöyle kısa bir ufuk turu yapalım. Birkaç sene çok geriye gitmeye gerek yok. 30 yıllık Karabağ, işgalden Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı kim kurtaracaktı? Soruyorum var mı kim kurtaracaktı? Yok. Peki 40 yıllık PKK, 50 yıllık FETÖ ile alakalı bunları bitirme noktasına kim getirecekti? Kim uğraşacaktı bunlarla? veya 46 yıllık problem, kapalı Maraş'ı kim açacaktı? veya Ayasofya iki nesildir, üç nesildir insanların gözünde özlem olan Ayasofya'da bir defa namaz kılabilmek, Fatih Sultan Mehmet'ten beri bizim hakkımız olanı sadece hakkımızın iadesi konusunda dahi adım atamamış onlarca politikacı varken Recep Tayyip Erdoğan sadece sırf bu yaptığından dolayı yine bir yüz sene sonra anılacak" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZ AÇIK'

Taksim'de cami inşa edildiğini hatırlatan Pakdemirli, "Taksim'de cami yaptırmamak uğruna ağaçlar bahane edilerek neler yapıldı. Taksim'de de camimiz oldu, Allah'a şükür namaz kılıyoruz. Taksim'de her şey var, gitmek isteyen kiliseye de gider" dedi.

Şehir hastanelerinin çok eleştirildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Ama en çok gidenler, yine bizi eleştirenler. Yani her konuda Filistin'e sahip çıkmasıyla, uluslararası alandaki bir defa öncülüğümüz ve doğru dik duruşumuz ve Türkiye'nin her bir tarafını da ilmik ilmik işleyen hizmet siyasetiyle Türkiye çok farklı bir yere geldi. Bugün itibari ile hem dünyanın konjonktürü gereği hem de biz ekonomik bazı sıkıntılar çekiyor olabiliriz, bunu son derece normal karşılamak lazım ama inanın önümüz çok açık. Bizim sadece tek bir şeye ihtiyacımız var, bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var ve bunu anlatmaya ihtiyacımız var. Bunu anlatacak olanlar da sizlersiniz" diye konuştu.

Pakdemirli, daha sonra Önder Çiftçi Danışmanlık Derneği'nin hizmet binası açılışını yaptı.

PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK
PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK
PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK
PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK
PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK
PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK
PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK
PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK
PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK
PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK
PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Türkiye, Taksim, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika PAKDEMİRLİ: SON 20 YILDA ÇOK FARKLI BİR YERE GELDİK - Son Dakika


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