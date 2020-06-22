Pakdemirli: "Şu anda Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18 yani olması gerekenin 5'te biri" - Son Dakika

Pakdemirli: "Şu anda Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18 yani olması gerekenin 5'te biri"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin basın açıklaması BURSA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu

Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı

Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı

Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı

Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti

Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın

Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum

Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir

Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı

Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı

Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi

Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te

Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı