Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Su hayattır, tarımdır, gıdadır, ormandır, hayvancılıktır"
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Su hayattır, tarımdır, gıdadır, ormandır, hayvancılıktır' - Son Dakika

Pakdemirli: "Su hayattır, tarımdır, gıdadır, ormandır, hayvancılıktır"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi Katılımcılar Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi

Katılımcılar

Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı

Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı. (1)

Pakdemirli: Su hayattır, tarımdır, gıdadır, ormandır, hayvancılıktır

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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