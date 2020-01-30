Pakdemirli: "Sürdürülebilir üretim son derece önemli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Sürdürülebilir üretim son derece önemli' - Son Dakika

Pakdemirli: "Sürdürülebilir üretim son derece önemli"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı. (8)

Pakdemirli: Sürdürülebilir üretim son derece önemli

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:47 Kaynak: AA
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