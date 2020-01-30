Son Dakika › Güncel › Pakdemirli: 'Sürdürülebilir üretim son derece önemli' - Son Dakika
Pakdemirli: "Sürdürülebilir üretim son derece önemli"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:47 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Şurası Eylem Planı'nın tanıtımına katıldı. (8)
Son Dakika Bahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi 6.8 şiddetindeki depreme spor salonunda yakalandı, sürünerek dışarı çıktı