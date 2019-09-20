Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlıyız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek." dedi.