Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlıyız
21 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:15
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