Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlıyız
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Pakdemirli: Sütte ekstra zam yapma konusunda kararlıyız

21 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek.

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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Eğer yapabilirsek sütte bir ekstra zam yapma konusunda kararlılığımız var. Süt Konseyine tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek." dedi.

Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:15 
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