Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır"
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır' - Son Dakika

Pakdemirli: "Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı. (2)

Pakdemirli: Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:05 Kaynak: AA
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