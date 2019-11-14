Son Dakika › Güncel › Pakdemirli: 'Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır' - Son Dakika
Pakdemirli: "Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:05 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı. (2)
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı Samsun'da çalıştırılacak 'düz dikiş makineci' bulunamıyor Eski İngiliz istihbarat subayının ölümünde intihar ihtimali güçleniyor Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik saldırısı son anda önlendi