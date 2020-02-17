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Pakdemirli: "(Tağşiş) Tekrarı durumunda hapis cezasının getiriliyor olması lazım olduğunu...
6 saat önce
Gıda denetimine çıkacak ekipler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:17 Kaynak: AA
Gıda denetimine çıkacak ekipler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)
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