Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

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