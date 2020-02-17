Pakdemirli: "(Tağşiş) Tekrarı durumunda hapis cezasının getiriliyor olması lazım olduğunu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: '(Tağşiş) Tekrarı durumunda hapis cezasının getiriliyor olması lazım olduğunu... - Son Dakika

Pakdemirli: "(Tağşiş) Tekrarı durumunda hapis cezasının getiriliyor olması lazım olduğunu...

6 saat önce

Gıda denetimine çıkacak ekipler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gıda denetimine çıkacak ekipler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

Pakdemirli: (Tağşiş) Tekrarı durumunda hapis cezasının getiriliyor olması lazım olduğunu...

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:17 Kaynak: AA
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