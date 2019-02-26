Pakdemirli: "(Tanzim Satış) Nohut 5,5 Lira, Mercimek 4,5 Liradan Bugün Satılmaya Başlanacak.
33 dakika önce
Pakdemirli: "(Tanzim satış) Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak.
Pakdemirli: "(Tanzim satış) Nohut 5,5 lira, mercimek 4,5 liradan bugün satılmaya başlanacak. Pirinci de haftaya kilosu 6 liradan satmış olacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:48 Kaynak: AA
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