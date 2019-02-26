Pakdemirli: "(Tanzim Satış) Nohut 5,5 Lira, Mercimek 4,5 Liradan Bugün Satılmaya Başlanacak.
23 dakika önce
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:56 Kaynak: AA
Son Dakika! Tanzim Satışta Bakliyat Fiyatları Belli Oldu
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