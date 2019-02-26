Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "(Tanzim Satış) Nohut 5,5 Lira, Mercimek 4,5 Liradan Bugün Satılmaya Başlanacak.

Pakdemirli: "(Tanzim Satış) Nohut 5,5 Lira, Mercimek 4,5 Liradan Bugün Satılmaya Başlanacak.

23 dakika önce

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuk olduğu AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:56 Kaynak: AA

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