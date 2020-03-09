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Pakdemirli: "Tarım, en çok speküle edilen konulardan bir tanesi"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:20 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Pakdemirli, burada konuşma yaptı. (1)
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