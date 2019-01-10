Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Tarım İlaçları Sanayicileri ve Üreticileri ile Görüştük. Sanayicilerimiz Önümüzdeki...

Pakdemirli: "Tarım İlaçları Sanayicileri ve Üreticileri ile Görüştük. Sanayicilerimiz Önümüzdeki...

1 saat önce

Pakdemirli: "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek.

Pakdemirli:
Pakdemirli: "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:23 Kaynak: AA

Ekonomi
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