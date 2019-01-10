Pakdemirli: "Tarım İlaçları Sanayicileri ve Üreticileri ile Görüştük. Sanayicilerimiz Önümüzdeki...
1 saat önce
Pakdemirli: "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek.
Pakdemirli: "Tarım ilaçları sanayicileri ve üreticileri ile görüştük. Sanayicilerimiz önümüzdeki dönemde tarım ilaçlarında yüzde 15 indirime gidecek."
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:23 Kaynak: AA
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