Pakdemirli: "Tarım, milli savunma sanayi kadar stratejik bir alan konumunda" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Tarım, milli savunma sanayi kadar stratejik bir alan konumunda' - Son Dakika

Pakdemirli: "Tarım, milli savunma sanayi kadar stratejik bir alan konumunda"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı.

Pakdemirli: Tarım, milli savunma sanayi kadar stratejik bir alan konumunda

Yükseköğretim Kurulu, Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:39 Kaynak: AA
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