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Pakdemirli: "Tarım, milli savunma sanayi kadar stratejik bir alan konumunda"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:39 Kaynak: AA
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