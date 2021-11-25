Üye Girişi
Pakdemirli: Tarım, orman ve su tarihte hiç olmadığı kadar önemli hale geldi - Son Dakika

Pakdemirli: Tarım, orman ve su tarihte hiç olmadığı kadar önemli hale geldi

25.11.2021 11:31
Pakdemirli: Tarım, orman ve su tarihte hiç olmadığı kadar önemli hale geldi

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ikinci gününün açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yeşil ekonomi temelinde sürdürülebilir bir ekonominin oluşturulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde ikinci gününün açılış konuşmasını yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yeşil ekonomi temelinde sürdürülebilir bir ekonominin oluşturulmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Pakdemirli, tarım, orman ve sudan oluşan üç stratejik alanın, tarihte hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini belirtti.

"Bu üç hayati alanda güçlü kalmak, geleceği doğru okumakla, uzun vadeli politikalar oluşturmakla ve süreci doğru yönetmekle mümkün olacak" diyen Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu süreçte gıda güvenliğini garanti altına alacak, suyumuzu verimli kullanacak ve orman varlığımızı artıracak projeleri tek tek hayata geçirdiklerini söyledi.

Pakdemirli yaptığı açılış konuşmasında, son üç yıldır küresel anlamda pandemi ve iklim değişikliğiyle üretim yapısının derinden sarsıldığı, tedarik zincirlerinin alarm verdiği, emtia piyasalarındaki hızlı dalgalanmaların endişeyi ve belirsizliği körüklediği zorlu bir süreçten geçildiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde alınan tedbirler sayesinde bu dönemi gıda arzı açısından hiçbir sorun yaşamadan geçirebildiklerini belirten Pakdemirli, gıdaya aşırı talep, lojistik sıkıntılar, işgücü sorunları, yüksek enerji maliyetleriyle birlikte gıda fiyatlarında rekor artışlar yaşanmakta olduğunu ifade etti.

KÜRESEL GIDA FİYAT ENDEKSİ SON 46 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

"FAO tarafından açıklanan küresel gıda fiyat endeksi, 2021 Ekim ayında 133,2 seviyesine yükselerek, yıllık bazda kayıtların tutulduğu son 46 yılın en yüksek seviyesine ulaştı." diye konuşan Pakdemirli, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin de etkilerini yaşadığımızı belirtti. Pakdemirli, bakanlık olarak iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek için birçok destek uygulamasını hızlıca devreye alarak tüm paydaşlarla birlikte yol haritasını belirlediklerini söyledi.

2019 yılındaki Tarım ve Orman Şurası'nda alınan kararları eylem planına dönüştürerek hızlı bir biçimde sahada çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, her biri marka haline gelen birçok proje başlattıklarını söyledi. Tarımda toplam destek alımlarını iki katına çıkardıklarını belirten Pakdemirli, üreticimizin finansman ihtiyacını karşılamak için faiz indirimi ve tarım kredisi uygulamalarının da devam ettiğini söyledi. Tarımda 326 bin projeye toplam 24 milyar lira destek sağlandığını belirten bakan Pakdemirli, 465 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi. TARSİM kapsamında en gelişmiş tarım sigortacılığını başlattıklarını söyleyen Pakdemirli, 2023 yılında bunu tüm Türkiye'de yaygınlaştıracaklarını belirtti.

TARIMIN GELECEĞİ AR-GE VE İNOVASYONDAN GEÇİYOR

"Tarımın geleceğinin Ar-Ge ve inovasyondan geçtiğini çok iyi biliyoruz" diyen Pakdemirli, Ar-Ge çalışmaları için yıllık 1 milyar TL kullandıklarını ifade etti.

"Son 19 yılda beş buçuk milyar fidanı toprakla buluşturduk" diye konuşan Pakdemirli, "'Geleceğe Nefes' kampanyamızla yanan orman alanlarımızdan başlayarak, her vatandaşımız için üç fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanın dikimine başladık" dedi.

"Su alanında son üç yılda binin üzerinde tesisi tamamladık." diye konuşan Pakdemirli, tam 72 barajı hizmete aldıklarını belirtti. Bu yıl su yatırım bütçesinin rekor artışla 18 milyar dolara çıkarıldığını söyleyen Pakdemirli, yıl sonunda 50 yer altı projesinin bitmiş olacağını söyledi. Bu yıl Cumhuriyet tarihinin ilk su şurasının yapıldığını söyleyen Pakdemirli, bu şura ile hem bu yüzyıl hem de gelecek yüzyıldaki ihtiyaçları düşünerek planlar oluşturulduğunu söyledi.

Tarım sektörünün son on iki çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini belirten Pakdemirli, "Tarımsal hasılamız son üç yılda yüzde 78 artışla 2020 yılında 337 milyar TL'ye ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır" diye konuştu. Tarımsal hasılamızın Avrupa'da lider, dünyada ise ilk on arasında olduğunu belirten Pakdemirli, tarımda 15,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiklerini belirtti.

İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini bu yıl ikinci kez buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin tamamı iki gün boyunca herkese açık ücretsiz olarak http://www.uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı takip edilebiliyor.


Pakdemirli: Tarım, orman ve su tarihte hiç olmadığı kadar önemli hale geldi

Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Uludağ, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pakdemirli: Tarım, orman ve su tarihte hiç olmadığı kadar önemli hale geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış 12:15 Swinger partisi için 700 liraya anlaşan şahıs, nişanlısını da cinsel ilişkiye zorlamış Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı 12:06 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü! 11:46 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada 11:32 Aile sağlığı merkezine giren satırlı saldırgan terör estirdi, çalışanların kaçış anı kamerada Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak 11:23 Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık'ta yapacak Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi 10:14 Cengiz Kurtoğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradığını öne süren iş adamı: Katilce bir şekilde üzerime geldi
Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı 09:25 Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım 08:52 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısından duygusal paylaşım

Son Dakika Haberleri
12:16 Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu
12:11 Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi
12:05 Son Dakika! EPDK, akaryakıta bir zam daha geliyor haberlerini yalanladı
12:03 Polis arabasında cinsel ilişkiye girdiler
11:56 Swinger ilişki operasyonu: Zanlılar geçim sıkıntısı nedeniyle eş değiştirdiklerini söyledi!
11:47 Altının gram fiyatı 692 lira seviyesinden işlem görüyor
11:45 Dolar 12,01 lira seviyelerinden işlem görüyor
11:45 Koç Holding çalışanlarından 2 günde bir test istiyor! Tepkiler twitterda öfke seline döndü!
11:44 Herkesin merak ettiği sorular: Metro saldırganı bıçakla metroya nasıl binebildi? X-Ray cihazları işe yaramıyor mu?
11:42 Bizdeki cinci hoca, Güney Kore'de 'koronacı hoca' oldu! "Tedavi ediyorum" diyerek insanların gözünü oydu
Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu Süs sandığı timsahla fotoğraf çektirmek isteyen adamın kolu paramparça oldu         
12:16
Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi Sadakatsiz dizisinde Asya'nın gerçekleri öğrenmesiyle Aras'tan beklenmedik hamle geldi         
12:11
Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: Çevremden 'keriz' tepkisi aldım Arazöz şoförü olmak için 350 bin TL kaybetti: Çevremden 'keriz' tepkisi aldım         
11:58
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!         
11:32
AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama AK Partili Mücahit Birinci'den kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli mesajlarla ilgili açıklama         
11:25
Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu! Cinsel ilişkiyle hastasını tedavi edeceğini söyleyen doktorun oyununu gizli kamera bozdu!         
10:39
Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor Benzin, motorin ve oto gaza zam geliyor         
10:12
Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada         
09:02
Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen Ajax maçının bitmesiyle birlikte Dolmabahçe'yi inleten tezahürat: Söz ver bize Sergen         
07:26
Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım yapıldı         
19:40
Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor         
16:38
Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu!         
16:33
Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de Doların ateşini bu kare düşürdü! BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de         
16:32
Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı         
16:31
İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar! İsyancılar esir almıştı! Tüm dünyadan gizledikleri askerlerin görüntülerini yayınladılar!         
16:31
Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü         
16:30
Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi Kemal Kılıçdaroğlu, MYK sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi         
15:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2021 12:26:18. #1.12#
SON DAKİKA: Pakdemirli: Tarım, orman ve su tarihte hiç olmadığı kadar önemli hale geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement