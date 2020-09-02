Pakdemirli: "Tarım sektöründe yüzde 4 büyüme ile karşı karşıyayız" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Selendi AK Parti İlçe Başkanlığında karşılanması
Bakan Pakdemirli'nin Selendi AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle sohbet etmesi
Bakan Pakdemirli'ye hediye takdimi
Bakan Pakdemirli'nin, AK Parti Selendi İlçe Kongre alanına gitmesi
AK Partili vatandaşlardan görüntüler
Bakan Pakdemirlinin konuşması - Pakdemirli:
"Tarım sektöründe % 4 büyüme ile karşı karşıyayız"
MANİSA (AA) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Selendi AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Bakan Pakdemirli, AK Parti Selendi İlçe Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:28 - Kaynak: AA
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