MANİSA (AA) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Selendi AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Bakan Pakdemirli, AK Parti Selendi İlçe Kongresi'ne katıldı.

"Tarım sektöründe % 4 büyüme ile karşı karşıyayız"

Bakan Pakdemirli'nin Selendi AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle sohbet etmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'nin, Selendi AK Parti İlçe Başkanlığında karşılanması

Son Dakika › Politika › Pakdemirli: 'Tarım sektöründe yüzde 4 büyüme ile karşı karşıyayız' - Son Dakika

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı