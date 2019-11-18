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Pakdemirli: "Tarım siyaset üstü bir meseledir"
6 saat önce
III. Tarım Orman Şurası'na katılanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:31 Kaynak: AA
III. Tarım Orman Şurası'na katılanlar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası'na katıldı. (5)
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