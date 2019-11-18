Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Tarım siyaset üstü bir meseledir"
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Tarım siyaset üstü bir meseledir' - Son Dakika

Pakdemirli: "Tarım siyaset üstü bir meseledir"

6 saat önce

III. Tarım Orman Şurası'na katılanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası'na katıldı.

III. Tarım Orman Şurası'na katılanlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım Orman Şurası'na katıldı. (5)

Pakdemirli: Tarım siyaset üstü bir meseledir

Bekir Pakdemirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:31 Kaynak: AA
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