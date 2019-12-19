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Pakdemirli: "Tarıma ayrılan desteklerin bütçesini yüzde 36,5 artırdık" - İZMİR
7 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması" toplantısına iştirak etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:07 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması" toplantısına iştirak etti. (3)
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