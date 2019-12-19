Pakdemirli: "Tarıma ayrılan desteklerin bütçesini yüzde 36,5 artırdık" - İZMİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Tarıma ayrılan desteklerin bütçesini yüzde 36,5 artırdık' - İZMİR - Son Dakika

Pakdemirli: "Tarıma ayrılan desteklerin bütçesini yüzde 36,5 artırdık" - İZMİR

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması" toplantısına iştirak etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen "Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması" toplantısına iştirak etti. (3)

Pakdemirli: Tarıma ayrılan desteklerin bütçesini yüzde 36,5 artırdık - İZMİR

Bekir Pakdemirli, Zeytinyağı, Zeytin, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:07 Kaynak: AA
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