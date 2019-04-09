Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: "Tarımda Teknolojiyi Kullanmak İhtiyari Değil Mecburidir"

Pakdemirli: "Tarımda Teknolojiyi Kullanmak İhtiyari Değil Mecburidir"

1 saat önce

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesinin açılışında konuştu.

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Smartcon 2019 Ankara Teknoloji Zirvesinin açılışında konuştu. (5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:56 Kaynak: AA

Ankara, Bekir Pakdemirli, Güncel
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