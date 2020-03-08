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Pakdemirli: "Tarımın geleceği hepimizin geleceği"
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması Pasta kesimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:31 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması
Pasta kesimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. (3)
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