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Pakdemirli: "Tarımın geleceğini hep birlikte yazıyor olacağız"
6 saat önce
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:31 Kaynak: AA
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı. (2)
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