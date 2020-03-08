Pakdemirli: "Tarımın geleceğini hep birlikte yazıyor olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Tarımın geleceğini hep birlikte yazıyor olacağız' - Son Dakika

Pakdemirli: "Tarımın geleceğini hep birlikte yazıyor olacağız"

6 saat önce

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı.

-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı. (2)

Pakdemirli: Tarımın geleceğini hep birlikte yazıyor olacağız

Bekir Pakdemirli, AK Parti, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:31 Kaynak: AA
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