Pakdemirli: "Tarımsal desteği 2 yılda yüzde 52 artırarak 22 milyara liraya çıkardık" - Son Dakika

Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısı
Koyunlardan görüntüler
Çoban kıyafeti giymiş kişi ve kucağındaki kuzu
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kaval çalan kişiyi dinlemesi
İstiklal Marşı okunurken çocuğun ayaklarının arasında duran oğlak
İstiklal Marşı bittikten sonra oğlağın kaçması
Kucağında oğlak tutan çocuk
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması TOKAT - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Topçam Yaylası'nda düzenlenen "Koyunculuk Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu. (1)