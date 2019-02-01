Pakdemirli: TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık
21 dakika önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(Antalya'daki hortum) Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak itibarıyla başladık.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
, "( Antalya
'daki hortum) Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak itibarıyla başladık. Önceliği de en yüksek hasarlı seralara verdik. 31 Ocak'a kadar da bin 380 hasar dosyasını sonuçlandırarak TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:30
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