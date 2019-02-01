Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık

Pakdemirli: TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık

21 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(Antalya'daki hortum) Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak itibarıyla başladık.

Pakdemirli: TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "( Antalya'daki hortum) Sera sigortası hasar tespit işlemlerine 24 Ocak itibarıyla başladık. Önceliği de en yüksek hasarlı seralara verdik. 31 Ocak'a kadar da bin 380 hasar dosyasını sonuçlandırarak TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:30 

Bekir Pakdemirli, Antalya, Tarım Sigortaları Havuzu, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 6 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı Bakan Pakdemirli: Petshoplarda Artık Kedi ve Köpek Satılmayacak

Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı Vatandaşa Kötü Haber! Kış Aylarının Vazgeçilmez Meyvesine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:51:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakdemirli: TARSİM'de 30 milyon lira tazminat ödemesini yaptık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]