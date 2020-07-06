Pakdemirli: "Temizlik, maske ve mesafeyi unutmamamız gerekiyor" - Son Dakika

Pakdemirli: "Temizlik, maske ve mesafeyi unutmamamız gerekiyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi Bakan Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK'larla toplantı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi

Bakan Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK'larla toplantı yaptı. (1)

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakdemirli: 'Temizlik, maske ve mesafeyi unutmamamız gerekiyor' - Son Dakika
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