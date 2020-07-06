Pakdemirli: "Temizlik, maske ve mesafeyi unutmamamız gerekiyor" - Son Dakika
Pakdemirli: "Temizlik, maske ve mesafeyi unutmamamız gerekiyor"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi Bakan Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK'larla toplantı yaptı.
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6.07.2020 22:25:44. #1.13#
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